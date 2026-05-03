أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا

الأحد، 03 مايو 2026 - 19:05

كتب : FilGoal

عبر ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان عن استيائه من أداء فريقه عقب الخسارة أمام ساسولو، مؤكدا أن ما حدث كان نتيجة أخطاء متتالية أثرت على مجريات المباراة.

وتعرض ميلان لهزيمة مفاجئة أمام ساسولو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات لقناة ميلان: "بعد أربع دقائق استقبلنا هدفا، ثم جاءت البطاقة الحمراء، ثم الهدف في بداية الشوط الثاني الذي لم يكن يجب أن نستقبله، لقد كان يوما سيئا فقط".

وواصل "الآن علينا أن نعود للعمل بهدوء بدءا من يوم الثلاثاء، مع إدراك أننا استهلكنا بالفعل فرصة التعويض".

وأردف "يجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، لو أخبرنا أحد أنه مع تبقي ثلاث مباريات سيكون لدينا فارق 3 أو 6 نقاط عن المركز الخامس، لكنا قبلنا ذلك، الآن يجب أن نحلل ما حدث اليوم ونبدأ من جديد بمسؤولية".

وأتم "مصيرنا بين أيدينا تماما، لكن الأمر لا يتعلق بالحسابات، بل بالفوز بالمباريات، لقد قدمنا نصف موسم ثانٍ سيئا للغاية".

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 49 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة 67 في المركز الرابع.

بيراردي سجل الهدف الأول لساسولو بالدقيقة الخامسة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل بيراردي للهدف رقم 12 ضد ميلان خلال 21 مباراة، بالإضافة إلى 7 أهداف قد صنعهم.

كما وصل صاحب الـ 31 عاما إلى الفوز رقم 8 على ميلان مقابل 3 هزائم فقط.

