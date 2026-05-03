تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء
الأحد، 03 مايو 2026 - 18:41
كتب : FilGoal
يشعر زملاء كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الفريق بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء من إصابته.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
ويعاني مبابي من إصابة بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى. وسيتم متابعة حالته الصحية.
وبحسب صحيفة الموندو، فإن زملاء كيليان مبابي يشعرون بالاستياء من طريقة إدارته للاستشفاء من إصابته.
وذكرت الصحيفة أن سفر مبابي المستمر خارج إسبانيا أثار دهشة واستنكار اللاعبين في الفريق، لكن النادي يدافع عن حرية قضاء الإجازات.
ويواصل مبابي السفر رفقة صديقته إستر إكسبوزيتو خارج إسبانيا بين باريس وإيطاليا.
وشارك المهاجم الفرنسي في 41 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 41 هدفا وصنع 6 آخرين.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا