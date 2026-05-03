تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء

يشعر زملاء كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الفريق بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء من إصابته.

ويعاني مبابي من إصابة بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى. وسيتم متابعة حالته الصحية.

وذكرت الصحيفة أن سفر مبابي المستمر خارج إسبانيا أثار دهشة واستنكار اللاعبين في الفريق، لكن النادي يدافع عن حرية قضاء الإجازات.

ويواصل مبابي السفر رفقة صديقته إستر إكسبوزيتو خارج إسبانيا بين باريس وإيطاليا.

وشارك المهاجم الفرنسي في 41 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 41 هدفا وصنع 6 آخرين.