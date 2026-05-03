تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء

الأحد، 03 مايو 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

يشعر زملاء كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الفريق بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء من إصابته.

ويعاني مبابي من إصابة بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى. وسيتم متابعة حالته الصحية.

وبحسب صحيفة الموندو، فإن زملاء كيليان مبابي يشعرون بالاستياء من طريقة إدارته للاستشفاء من إصابته.

وذكرت الصحيفة أن سفر مبابي المستمر خارج إسبانيا أثار دهشة واستنكار اللاعبين في الفريق، لكن النادي يدافع عن حرية قضاء الإجازات.

ويواصل مبابي السفر رفقة صديقته إستر إكسبوزيتو خارج إسبانيا بين باريس وإيطاليا.

وشارك المهاجم الفرنسي في 41 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 41 هدفا وصنع 6 آخرين.

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي
