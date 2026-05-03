بذكريات الماضي.. بيراردي يسجل ويقود ساسولو للفوز على ميلان

الأحد، 03 مايو 2026 - 18:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو

دومينيكو بيراردي، اسم قد يخيف مشجعي ميلان بشكل أكبر من عدة أساسطير ربما قد مرت على تاريخ كرة القدم.

على مدار سنوات رسخ بيراردي عقدة لميلان بسبب تألقه وتسجيله بشكل مستمر ضد العملاق الإيطالي، وها قد تكرر الأمر من جديد بذكريات الماضي.

ساسولو فاز على ميلان بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 35 من الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
المدير الرياضي لميلان: مودريتش سيبقى معنا موسما آخر ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه تقرير: ميلان يحدد سعر فوفانا وسط اهتمام جالاتاسراي وثنائي فرنسا كما الدور الأول.. ميلان ويوفنتوس يتعادلان سلبيا ورقم لم يحدث من قبل

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 49 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة 67 في المركز الرابع.

بيراردي سجل الهدف الأول لساسولو بالدقيقة الخامسة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل بيراردي للهدف رقم 12 ضد ميلان خلال 21 مباراة، بالإضافة إلى 7 أهداف قد صنعهم.

كما وصل صاحب الـ 31 عاما إلى الفوز رقم 8 على ميلان مقابل 3 هزائم فقط.

وشهدت الدقيقة 24 طرد فيكايو توموري لاعب ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وأضاف أرماند لاورينتي الهدف الثاني لساسولو بالدقيقة 47 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء ليحسم المباراة لصالح فريقه.

وسيلعب ميلان المباراة المقبلة ضد أتالانتا يوم الأحد 10 مايو، بينما يلتقي ساسولو مع تورينو يوم الجمعة.

الدوري الإيطالي ميلان ساسولو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528413/بذكريات-الماضي-بيراردي-يسجل-ويقود-ساسولو-للفوز-على-ميلان