بذكريات الماضي.. بيراردي يسجل ويقود ساسولو للفوز على ميلان

دومينيكو بيراردي، اسم قد يخيف مشجعي ميلان بشكل أكبر من عدة أساسطير ربما قد مرت على تاريخ كرة القدم.

على مدار سنوات رسخ بيراردي عقدة لميلان بسبب تألقه وتسجيله بشكل مستمر ضد العملاق الإيطالي، وها قد تكرر الأمر من جديد بذكريات الماضي.

ساسولو فاز على ميلان بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 35 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 49 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ميلان عند النقطة 67 في المركز الرابع.

بيراردي سجل الهدف الأول لساسولو بالدقيقة الخامسة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل بيراردي للهدف رقم 12 ضد ميلان خلال 21 مباراة، بالإضافة إلى 7 أهداف قد صنعهم.

كما وصل صاحب الـ 31 عاما إلى الفوز رقم 8 على ميلان مقابل 3 هزائم فقط.

وشهدت الدقيقة 24 طرد فيكايو توموري لاعب ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وأضاف أرماند لاورينتي الهدف الثاني لساسولو بالدقيقة 47 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء ليحسم المباراة لصالح فريقه.

يخسر للمرة الأولى منذ 2016 على هذا الملعب.. فوز مفاجئ لـ ساسولو على ميلان بثنائية نظيفة في الجولة 35 من الكالتشيو

وسيلعب ميلان المباراة المقبلة ضد أتالانتا يوم الأحد 10 مايو، بينما يلتقي ساسولو مع تورينو يوم الجمعة.