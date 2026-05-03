في 15 دقيقة.. ثلاثية حمزة عبد الكريم تقرب برشلونة من لقب دوري الشباب

الأحد، 03 مايو 2026 - 18:19

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

سجل حمزة عبد الكريم لاعب شباب برشلونة 3 أهداف في 15 دقيقة أمام مونت كارلو قربت الفريق من حسم لقب دوري الشباب.

وكان عبد الكريم قد غاب عن مباراة خيمناستيك مطلع الشهر الماضي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

قبل أن يجلس على مقاعد بدلاء شباب برشلونة في المباراتين الأخيرتين.

وتواجد البالغ من العمر 18 عاما في التشكيل الأساسي لشباب برشلونة ويرتدي القميص رقم 9.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 9 عن طريق نيل فيسنيس.

وفي الدقيقة 16 ضاعف حمزة تقدم برشلونة برأسية من ركنية نفذها جوردي بايسكوير.

وبعد 9 دقائق أصبحت النتيجة 3-0 لبرشلونة بفضل هدف حمزة الثاني مستفيدا من خطأ الحارس ومسجلا بسهولة.

وأكمل لاعب منتخب مصر للشباب الثلاثية بهدف في الدقيقة 31 برأسية من عرضية نيل تسكيدور.

وسيتوج فريق شباب برشلونة بلقب دوري الشباب في حالة الفوز على مونت كارلو.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.

