أول ألقابه بعد 128 عاما.. ثون يتوج بالدوري السويسري

في إنجاز تاريخي، توج نادي ثون بلقب الدوري السويسري للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج ثون باللقب قبل 3 جولات على النهاية مستغلا تعثر سانت جالين صاحب المركز الثاني والذي خسر من سيون بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل ثون حاليا المركز الأول برصيد 74 نقطة وبفارق 11 نقطة عن سانت جالين.

وتوج ثون بأول ألقابه في التاريخ بشكل عام بعد 128 عاما على تأسيسه، إذ لم يسبق له التتويج بأي بطولة.

ثون كان قد صعد خلال الموسم الحالي من الدرجة الثانية للدرجة الأولى السويسري، ليصبح أول نادي يتوج بالدوري السويسري مباشرة عقب صعوده من الدرجة الثانية.

ويعد جراسهوبرز أكتر الفرق تتويجا بالدوري السويسري في التاريخ برصيد 19 لقبا ويليه بازل صاحب الـ 18 لقبا.

وأصبح ثون الفريق رقم 16 الذي يتوج بالدوري السويسري بالتاريخ.