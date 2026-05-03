أول ألقابه بعد 128 عاما.. ثون يتوج بالدوري السويسري

الأحد، 03 مايو 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

فريق ثون

في إنجاز تاريخي، توج نادي ثون بلقب الدوري السويسري للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج ثون باللقب قبل 3 جولات على النهاية مستغلا تعثر سانت جالين صاحب المركز الثاني والذي خسر من سيون بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل ثون حاليا المركز الأول برصيد 74 نقطة وبفارق 11 نقطة عن سانت جالين.

أخبار متعلقة:
بديل جيان يشارك في انتصار مثير لسيون على ثون قبل اختبار الكونجو - عمر جابر يشاهد تعادل بازل مع ثون التشكيل - قبل رحلة المنتخب.. عمر جابر على مقاعد البدلاء أمام ثون بالفيديو – ملخص لمسات عمر جابر ضد ثون

وتوج ثون بأول ألقابه في التاريخ بشكل عام بعد 128 عاما على تأسيسه، إذ لم يسبق له التتويج بأي بطولة.

ثون كان قد صعد خلال الموسم الحالي من الدرجة الثانية للدرجة الأولى السويسري، ليصبح أول نادي يتوج بالدوري السويسري مباشرة عقب صعوده من الدرجة الثانية.

ويعد جراسهوبرز أكتر الفرق تتويجا بالدوري السويسري في التاريخ برصيد 19 لقبا ويليه بازل صاحب الـ 18 لقبا.

وأصبح ثون الفريق رقم 16 الذي يتوج بالدوري السويسري بالتاريخ.

الدوري السويسري ثون
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528411/أول-ألقابه-بعد-128-عاما-ثون-يتوج-بالدوري-السويسري