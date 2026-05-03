سيدرب أحمد عبد القادر.. مؤمن سليمان يتولى تدريب الكرمة

الأحد، 03 مايو 2026 - 17:49

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

أعلن نادي الكرمة العراقي يوم الأحد تعيين مؤمن سليمان كمدير فني للفريق.

وانتهت رحلة مؤمن سليمان مع فريق الشرطة العراقي في ولايته الثالثة بعد موسم غير جيد على مستوى النتائج.

ولم ينتظر سليمان كثيرا إذ تولى تدريب نادي الكرمة.

ويضم الكرمة بين صفوفه، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق.

وتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الشرطة في ولاية ثالثة في مارس 2025 بعد أيام من إقالة محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

وحقق مؤمن سليمان 7 ألقاب في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وبات مؤمن سليمان ثاني أكثر مدرب تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 3 ألقاب بعد أيوب أوديشو صاحب الـ 4 تتويجات.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.

ويلعب أحمد عبد القادر ضمن صفوف الكرمة حتى نهاية الموسم المقبل.

