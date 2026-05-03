ديلي ميل: نقل فيرجسون للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
الأحد، 03 مايو 2026 - 17:45
كتب : FilGoal
نقل أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري للمستشفى بعد شعوره بتعب مفاجئ خلال تواجده في ملعب أولد ترافورد لحضور مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد.
ويواجه مانشستر يونايتد ليفربول الآن في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" نقل المدرب البالغ من العمر 84 عاما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية كإجراء احترازي، وسط حالة من الاطمئنان داخل النادي على استقرار وضعه الصحي، مع توقعات بعودته إلى منزله قريبا لاستكمال التعافي.
وتواجد فيرجسون في أولد ترافورد لمتابعة قمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتعرض للوعكة الصحية التي استدعت نقله قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعة.
نرشح لكم
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء بذكريات الماضي.. بيراردي يسجل ويقود ساسولو للفوز على ميلان في 15 دقيقة.. ثلاثية حمزة عبد الكريم تقرب برشلونة من لقب دوري الشباب أول ألقابه بعد 128 عاما.. ثون يتوج بالدوري السويسري