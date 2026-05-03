ديلي ميل: نقل فيرجسون للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نقل أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري للمستشفى بعد شعوره بتعب مفاجئ خلال تواجده في ملعب أولد ترافورد لحضور مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم الأحد.

ويواجه مانشستر يونايتد ليفربول الآن في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" نقل المدرب البالغ من العمر 84 عاما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية كإجراء احترازي، وسط حالة من الاطمئنان داخل النادي على استقرار وضعه الصحي، مع توقعات بعودته إلى منزله قريبا لاستكمال التعافي.

وتواجد فيرجسون في أولد ترافورد لمتابعة قمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتعرض للوعكة الصحية التي استدعت نقله قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعة.