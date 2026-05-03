رجب عبد القادر لـ في الجول: اللعب خارج بورسعيد يطمس هوية المصري ونرفض دمج الأندية الشعبية

تحدث رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري والمتحدث الرسمي للنادي، عن أزمات الفريق في الفترة الحالية.

وكان كامل أبو علي رئيس النادي قد كشف عن عدم استمراره الموسم المقبل حال لم يتم الانتهاء من استاد النادي المصري.

وقال رجب عبد القادر لـ FilGoal.com: "اللعب خارج محافظة بورسعيد يساعد على طمس هوية نادي المصري بسبب البعد عن جماهيره".

وأضاف "اللعب خارج بورسعيد يمثل عبئا ماديا كبيرا على النادي ورئيسه كامل أبو علي، وتكلفة المباراة الواحدة تصل إلى مليون و600 ألف جنيه".

وأكمل "جماهير المصري عانت كثيرا وتحملت الصعاب بسبب اللعب خارج بورسعيد، كامل أبو علي تحمل أعباء مالية كبيرة ستصل بنهاية الموسم إلى 900 مليون جنيه، ولم يجد دعما".

وأوضح "ما زلنا ننتظر اكتمال مراحل بناء الاستاد، لكن هناك صعوبة بسبب نقص السيولة النقدية".

وتابع "الجماهير تحكم على النادي في 90 دقيقة، ولا تعرف ما يدور في الكواليس من صعوبات بسبب الاستاد".

وواصل "حتى الآن لم يصدر قرار بتخصيص أرض مركز شباب الاستاد لصالح النادي لإقامة المشروع الاستثماري، ولا نعلم سبب التعطيل".

وكشف "كامل أبو علي سدد 150 مليون جنيه نقدا مقابل إعلان على القميص، ويدفع 14% ضريبة قيمة مضافة، الأعباء كبيرة على رئيس النادي ولا أحد يساعده".

وأضاف "تفاجأنا بتسريبات حول دمج الأندية الشعبية، ونرفض ذلك لأنه يطمس الهوية ويخالف قانون الرياضة، نرحب بوجود أندية الشركات كرعاة، لكن ليس الدمج".

واختتم رجب عبد القادر تصريحاته "سنفتح باب الترشح لانتخابات النادي في النصف الأول من شهر 7، ونرحب بأي شخص يدعم النادي وجماهيره".