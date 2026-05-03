رجب عبد القادر لـ في الجول: اللعب خارج بورسعيد يطمس هوية المصري ونرفض دمج الأندية الشعبية

الأحد، 03 مايو 2026 - 17:37

كتب : عمرو نبيل

استاد المصري

تحدث رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري والمتحدث الرسمي للنادي، عن أزمات الفريق في الفترة الحالية.

وكان كامل أبو علي رئيس النادي قد كشف عن عدم استمراره الموسم المقبل حال لم يتم الانتهاء من استاد النادي المصري.

وقال رجب عبد القادر لـ FilGoal.com: "اللعب خارج محافظة بورسعيد يساعد على طمس هوية نادي المصري بسبب البعد عن جماهيره".

أخبار متعلقة:
إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري كامل أبو علي: لن أستمر في المصري لسنة أخرى بدون ملعب.. وتكلفت 850 مليون جنيه في 4 سنوات المصري يناقش ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة السادسة لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري

وأضاف "اللعب خارج بورسعيد يمثل عبئا ماديا كبيرا على النادي ورئيسه كامل أبو علي، وتكلفة المباراة الواحدة تصل إلى مليون و600 ألف جنيه".

وأكمل "جماهير المصري عانت كثيرا وتحملت الصعاب بسبب اللعب خارج بورسعيد، كامل أبو علي تحمل أعباء مالية كبيرة ستصل بنهاية الموسم إلى 900 مليون جنيه، ولم يجد دعما".

وأوضح "ما زلنا ننتظر اكتمال مراحل بناء الاستاد، لكن هناك صعوبة بسبب نقص السيولة النقدية".

وتابع "الجماهير تحكم على النادي في 90 دقيقة، ولا تعرف ما يدور في الكواليس من صعوبات بسبب الاستاد".

وواصل "حتى الآن لم يصدر قرار بتخصيص أرض مركز شباب الاستاد لصالح النادي لإقامة المشروع الاستثماري، ولا نعلم سبب التعطيل".

وكشف "كامل أبو علي سدد 150 مليون جنيه نقدا مقابل إعلان على القميص، ويدفع 14% ضريبة قيمة مضافة، الأعباء كبيرة على رئيس النادي ولا أحد يساعده".

وأضاف "تفاجأنا بتسريبات حول دمج الأندية الشعبية، ونرفض ذلك لأنه يطمس الهوية ويخالف قانون الرياضة، نرحب بوجود أندية الشركات كرعاة، لكن ليس الدمج".

واختتم رجب عبد القادر تصريحاته "سنفتح باب الترشح لانتخابات النادي في النصف الأول من شهر 7، ونرحب بأي شخص يدعم النادي وجماهيره".

الدوري المصري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني رائعتا صابر يقودان زد لتعادل مع الجونة.. ونقطة لحرس الحدود وطلائع الجيش الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة الشريعي لـ في الجول: لا أتجاهل التصريحات قبل مواجهة الأهلي.. وما يثار بشأن كهربا غير صحيح إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري "أسأت التعبير فيما كتبته".. عبد الرحمن شيكا يعتذر لنادي مودرن سبورت
أخر الأخبار
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي 45 ثاتيه | الدوري المصري
كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جوووووول للضيوف 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528407/رجب-عبد-القادر-لـ-في-الجول-اللعب-خارج-بورسعيد-يطمس-هوية-المصري-ونرفض-دمج-الأندية-الشعبية