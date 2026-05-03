حمزة عبد الكريم أساسي مع شباب برشلونة في مباراة التتويج

عاد حمزة عبد الكريم لتشكيل شباب برشلونة الأساسي في مباراة مونت كارلو التي قد تحسم لقب دوري الشباب للبلوجرانا.

وكان عبد الكريم قد غاب عن مباراة خيمناستيك مطلع الشهر الماضي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

قبل أن يجلس على مقاعد بدلاء شباب برشلونة في المباراتين الأخيرتين.

ويتواجد البالغ من العمر 18 عاما في التشكيل الأساسي لشباب برشلونة ويرتدي القميص رقم 9.

فريق شباب برشلونة سيتوج بلقب دوري الشباب في حالة الفوز على مونت كارلو.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.