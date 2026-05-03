إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري

الأحد، 03 مايو 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

أصدرت لجنة المسابقات عقوبات الجولة الخامسة من مجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.

وشهدت الجولة عقوبة إيقاف كل من كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وأقطاي عبد الله لاعب إنبي.

وجاءت عقوبات الجولة الخامسة كالآتي:

- إيقاف كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

- إيقاف أقطاي عبد الله بسيوني لاعب إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

وبذلك يغيب كرونسلاف يورتشيتش عن مقاعد بدلاء بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة.

كما يغيب أقطاي عبد الله عن مواجهة الأهلي في نفس الجولة.

وتقام جميع مباريات الجولة السادسة مساء الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز.

