انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(2) ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 58.

انتهت

ق 76: جووووووووووول كوبي ماينو بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 68: لامينس يتصدى لكرة خطيرة من داخل الـ 6 ياردات.

ق 56: جووووووووووووول جاكبو بعد خطأ فادح من لامينس في تمرير الكرة.

ق 55: تسديدة خطيرة من فيرتز من خارج الـ 18 بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 53: تسديدة بالكعب رائعة من مبومو لكن ارتطمت في القائم.

ق 47: جووووووول سوبوسلاي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 27: تسديدة خطيرة من برونو فيرنانديز من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم قليلا.

ق 24: تسديدة خطيرة من جاكبو من خارج منطقة الجزاء.

ق 14: جوووووووول بنجامين سيسكو بعد تشتيت الحارس الكرة لترتطم في فخذته ثم تسكن الشباك.

ق 6: جوووووول ماتيوس كونيا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة