"أسأت التعبير فيما كتبته".. عبد الرحمن شيكا يعتذر لنادي مودرن سبورت

تقدم عبد الرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت باعتذار رسمي عبر حسابه الشخصي لكل من نادي مودرن سبورت ورئيسه وليد دعبس بسبب ما بدر منه الفترة الماضية.

وكان شيكا قد هاجم إدارة مودرن سبورت عبر حسابه الرسمي قائلا: "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي"، وجاء ذلك قبل أن يتقدم باعتذار رسمي.

وكتب شيكا عبر حسابه على إنستجرام "أتوجه بالاعتذار إلى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت ومجلس الإدارة وأحمد سامي المدير الفني والجهاز المعاون وزملائي عما بدر مني خلال الفترة الماضية".

وتابع "أعترف أنني أسأت التعبير فيما كتبته على صفحتي، ورغم ذلك تعامل معي وليد دعبس بروح الأب بعدما تأكد من أنني لم أقصد الإساءة للنادي الذي احترمه واحترم كل ما فيه بدءا من رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين".

واختتم شيكا "أؤكد على التزامي بكافة التعليمات كلاعب محترف داخل الفريق وسوف أكون تحت أمر النادي في أي وقت يحتاجني فيه".

ولم يكن شيكا أول من هاجم إدارة النادي، بل سبقه زميله حسام حسن كما تقدم مجدي عبد العاطي مدرب الفريق بشكوى للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وطالب عبد العاطي بـ 2 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو ما يعادل شهرين من راتبه.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الفريق في الصيف قبل بداية الموسم.

وأعلن نادي مودرن سبورت فسخ تعاقد المدير الفني في ديسمبر الماضي.

وترك عبد العاطي الفريق مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وأشار النادي آنذاك أن وجاء فسخ تعاقد مودرن سبورت مع مجدي عبد العاطي عقب جلسة ودية جمعت الطرفين.

وتولى أحمد سامي مهمة تدريب الفريق خلفا لعبد العاطي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة عقب مرور 7 جولات من مرحلة تفادي الهبوط.