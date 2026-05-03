ذا أثلتيك: إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل الموسم المقبل

الأحد، 03 مايو 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

إيدي هاو - نيوكاسل

كشفت شبكة "ذا أثلتيك" موقف إدارة نيوكاسل من قيادة إيدي هاو تدريب الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة نيوكاسل استقرت على بقاء إيدي هاو مدربا للفريق الموسم المقبل رغم سوء نتائج الفريق مؤخرا وتراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ووفقا للتقرير في حال عدم حدوث أي مفاجآت غير متوقعة، فإن المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 48 عاما سيقود الفريق في موسم 2026/2027، مع استمرار حصوله على دعم كامل من الملاك والإدارة.

ويأتي هذا القرار في ظل قناعة مشتركة بين جميع الأطراف داخل النادي بأن تكرار الموسم الحالي من حيث النتائج لا يمكن أن يحدث مجددا، مع وجود رغبة واضحة في تصحيح المسار في المرحلة المقبلة.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

وتولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل عام 2021.

وقاد الفريق الموسم الحالي في 55 مباراة حقق 24 انتصارا، وتلقى 22 هزيمة وتعادل في 9 مباريات.

وحقق مع نيوكاسل لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ذا أثلتيك: إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل الموسم المقبل
