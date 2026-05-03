ذا أثلتيك: إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل الموسم المقبل
الأحد، 03 مايو 2026 - 16:24
كتب : FilGoal
كشفت شبكة "ذا أثلتيك" موقف إدارة نيوكاسل من قيادة إيدي هاو تدريب الفريق الموسم المقبل.
وأوضح التقرير أن إدارة نيوكاسل استقرت على بقاء إيدي هاو مدربا للفريق الموسم المقبل رغم سوء نتائج الفريق مؤخرا وتراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ووفقا للتقرير في حال عدم حدوث أي مفاجآت غير متوقعة، فإن المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 48 عاما سيقود الفريق في موسم 2026/2027، مع استمرار حصوله على دعم كامل من الملاك والإدارة.
نرشح لكم
دجيكو: اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لـ شالكه.. وسنرى كيف سأشعر بعد كأس العالم تقرير: كامافينجا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز