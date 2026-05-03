ذا أثلتيك: إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل الموسم المقبل

كشفت شبكة "ذا أثلتيك" موقف إدارة نيوكاسل من قيادة إيدي هاو تدريب الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة نيوكاسل استقرت على بقاء إيدي هاو مدربا للفريق الموسم المقبل رغم سوء نتائج الفريق مؤخرا وتراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ووفقا للتقرير في حال عدم حدوث أي مفاجآت غير متوقعة، فإن المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 48 عاما سيقود الفريق في موسم 2026/2027، مع استمرار حصوله على دعم كامل من الملاك والإدارة.