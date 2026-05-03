مدرب سموحة لـ في الجول: مباراة الزمالك مثل أي مواجهة أخرى.. ونعاني من هذه الغيابات

الأحد، 03 مايو 2026 - 16:01

كتب : هاني العوضي

حسام عبد المجيد - صامويل أمادي - الزمالك ضد سموحة

شدد أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة على أن مواجهة الزمالك مثلها مثل أي مباراة أخرى.

ويستضيف سموحة فريق الزمالك مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وقال أحمد عبد العزيز مدرب سموحة لـ FilGoal.com: "يعاني فريق سموحة من مشكلة غياب بعض اللاعبين خاصة في مركز الوسط".

أخبار متعلقة:
الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الطائرة مدرب اتحاد العاصمة: نستحق الفوز بكأس الجزائر.. ولدينا موعد آخر هام أمام الزمالك

وأوضح "يغيب أتدجيكو سامادو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويعاني بابي بادجي من إصابة، ولم يتم حسم موقف الثنائي عمرو السيسي وعبد الرحمن عامر من المشاركة في انتظار الفحص الطبي الأخير".

وتابع "عمرو السيسي يعاني من التهابات في وتر أكيلس ومستمر في التأهيل".

أما عن مباراة الزمالك والمنافسة قال: "لسنا طرفا في صراع القمة وليست لنا مصلحة في فوز أو خسارة أي فريق، ونخوض المباراة مثل أي مواجهة أخرى".

واختتم عبد العزيز تصريحاته "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وصادفنا سوء حظ بالخسارة في الدقيقة الأخيرة، ودائما ما نسعى للظهور بشكل جيد".

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من خوض 4 مباريات في مرحلة المنافسة على اللقب.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبأفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز.

الزمالك سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي قبل مواجهة إنبي في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني رائعتا صابر يقودان زد لتعادل مع الجونة.. ونقطة لحرس الحدود وطلائع الجيش الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة الشريعي لـ في الجول: لا أتجاهل التصريحات قبل مواجهة الأهلي.. وما يثار بشأن كهربا غير صحيح رجب عبد القادر لـ في الجول: اللعب خارج بورسعيد يطمس هوية المصري ونرفض دمج الأندية الشعبية إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري
أخر الأخبار
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي قبل مواجهة إنبي 30 ثاتيه | الدوري المصري
كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جوووووول للضيوف 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528399/مدرب-سموحة-لـ-في-الجول-مباراة-الزمالك-مثل-أي-مواجهة-أخرى-ونعاني-من-هذه-الغيابات