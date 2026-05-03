مدرب سموحة لـ في الجول: مباراة الزمالك مثل أي مواجهة أخرى.. ونعاني من هذه الغيابات

شدد أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة على أن مواجهة الزمالك مثلها مثل أي مباراة أخرى.

ويستضيف سموحة فريق الزمالك مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وقال أحمد عبد العزيز مدرب سموحة لـ FilGoal.com: "يعاني فريق سموحة من مشكلة غياب بعض اللاعبين خاصة في مركز الوسط".

وأوضح "يغيب أتدجيكو سامادو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويعاني بابي بادجي من إصابة، ولم يتم حسم موقف الثنائي عمرو السيسي وعبد الرحمن عامر من المشاركة في انتظار الفحص الطبي الأخير".

وتابع "عمرو السيسي يعاني من التهابات في وتر أكيلس ومستمر في التأهيل".

أما عن مباراة الزمالك والمنافسة قال: "لسنا طرفا في صراع القمة وليست لنا مصلحة في فوز أو خسارة أي فريق، ونخوض المباراة مثل أي مواجهة أخرى".

واختتم عبد العزيز تصريحاته "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وصادفنا سوء حظ بالخسارة في الدقيقة الأخيرة، ودائما ما نسعى للظهور بشكل جيد".

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من خوض 4 مباريات في مرحلة المنافسة على اللقب.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبأفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز.