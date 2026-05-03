الخطيب يزور مشجع الأهلي الذي تعرض لحادث أثناء توجهه لحضور مباراة القمة

الأحد، 03 مايو 2026 - 15:29

كتب : FilGoal

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على زيارة عبد الله العربي مشجع الأهلي الذي تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة.

وتوجه الخطيب إلى المستشفى التي يتواجد بها المشجع، وحرص على الاطمئنان من الفريق الطبي على آخر مستجدات وتطورات حالته الصحية.

وعقد الخطيب جلسة مع عائلة المشجع أكد خلالها على مساندة النادي له والوقوف بجانبه، وشدد على استمرار كافة سبل الدعم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمتابعة مع كافة الجهات لحين تعافيه تماما.

وقدّم الخطيب الشكر إلى مسؤولي وزارة الصحة وأطقم العمل بالمستشفى على جهودهم ورعايتهم لمشجع الأهلي وهو ما يعكس الرسالة الإنسانية للمنظومة الصحية في مصر.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الخامسة من المنافسة من لقب الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

