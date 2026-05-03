دجيكو: اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لـ شالكه.. وسنرى كيف سأشعر بعد كأس العالم

عبر إدين دجيكو لاعب شالكه عن سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه للصعود إلى الدوري الألماني، معلقا على مستقبله وإمكانية تجديد عقده والمشاركة في دربي بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.

وينتهي عقد دجيكو مع شالكه نهاية الموسم الجاري.

وقال دجيكو في تصريحات لسكاي سبورت ألمانيا: "اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لشالكه، الصعود إلى بطولة كبرى والتأهل إلى كأس العالم مع منتخب البوسنة حلم كبير، وربما لم أكن أحقق ذلك بدون شالكه".

وواصل "الآن نستمتع باللحظة ونحتفل، ونعيش الفرحة، لا يزال هناك وقت كافٍ للتفكير في خطوتي المقبلة".

وأردف "عندما أرى كل هذا، أفهم لماذا تلعب كرة القدم، لا أريد التوقف، فأنا أشعر أنني بخير، لكن عمري 40 عاما، سنرى كيف سأشعر بعد كأس العالم، وبعدها سأجلس مع إدارة الفريق ونتحدث مجددا".

وعن المشاركة أمام بوروسيا دورتموند الموسم المقبل في الدربي قال: "دعونا نرى، أولا سنحتفل، لكنني سعيد جدا بالقرار الذي اتخذته بالانضمام إلى شالكه".

عاد شالكه إلى الدوري الألماني الممتاز بعد غياب دام 3 مواسم، وذلك عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد، في الجولة 32 من دوري الدرجة الثانية.

وسجل التركي كينان كارامان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

بهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق 10 نقاط عن هانوفر الثالث، الذي لا تزال أمامه 3 مباريات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.