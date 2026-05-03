دجيكو: اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لـ شالكه.. وسنرى كيف سأشعر بعد كأس العالم

الأحد، 03 مايو 2026 - 15:25

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

عبر إدين دجيكو لاعب شالكه عن سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه للصعود إلى الدوري الألماني، معلقا على مستقبله وإمكانية تجديد عقده والمشاركة في دربي بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.

وينتهي عقد دجيكو مع شالكه نهاية الموسم الجاري.

وقال دجيكو في تصريحات لسكاي سبورت ألمانيا: "اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لشالكه، الصعود إلى بطولة كبرى والتأهل إلى كأس العالم مع منتخب البوسنة حلم كبير، وربما لم أكن أحقق ذلك بدون شالكه".

أخبار متعلقة:
دجيكو ينضم إلى شالكه دجيكو يصل ألمانيا للانضمام إلى شالكه سكاي: شالكه يتوصل لاتفاق مع دجيكو تقرير: دي روسي يطمح لتدعيم هجوم جنوى بضم دجيكو

وواصل "الآن نستمتع باللحظة ونحتفل، ونعيش الفرحة، لا يزال هناك وقت كافٍ للتفكير في خطوتي المقبلة".

وأردف "عندما أرى كل هذا، أفهم لماذا تلعب كرة القدم، لا أريد التوقف، فأنا أشعر أنني بخير، لكن عمري 40 عاما، سنرى كيف سأشعر بعد كأس العالم، وبعدها سأجلس مع إدارة الفريق ونتحدث مجددا".

وعن المشاركة أمام بوروسيا دورتموند الموسم المقبل في الدربي قال: "دعونا نرى، أولا سنحتفل، لكنني سعيد جدا بالقرار الذي اتخذته بالانضمام إلى شالكه".

عاد شالكه إلى الدوري الألماني الممتاز بعد غياب دام 3 مواسم، وذلك عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد، في الجولة 32 من دوري الدرجة الثانية.

وسجل التركي كينان كارامان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

بهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق 10 نقاط عن هانوفر الثالث، الذي لا تزال أمامه 3 مباريات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.

الدوري الألماني دجيكو شالكه
نرشح لكم
ديلي ميل: نقل فيرجسون للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ليفربول.. جووووول سيسكو ذا أثلتيك: إيدي هاو مستمر مع نيوكاسل الموسم المقبل تقرير: كامافينجا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد
أخر الأخبار
سيدرب أحمد عبد القادر.. مؤمن سليمان يتولى تدريب الكرمة 3 دقيقة | الوطن العربي
ديلي ميل: نقل فيرجسون للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي لـ في الجول: لا أتجاهل التصريحات قبل مواجهة الأهلي.. وما يثار بشأن كهربا غير صحيح 10 دقيقة | الدوري المصري
رجب عبد القادر لـ في الجول: اللعب خارج بورسعيد يطمس هوية المصري ونرفض دمج الأندية الشعبية 16 دقيقة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم أساسي مع شباب برشلونة في مباراة التتويج 19 دقيقة | الدوري الإسباني
إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) ليفربول.. جووووول سيسكو 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت يوضح سبب غياب إيزاك أمام مانشستر يونايتد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528397/دجيكو-اتخذت-القرار-الصحيح-بالانتقال-لـ-شالكه-وسنرى-كيف-سأشعر-بعد-كأس-العالم