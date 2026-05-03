تقرير: كامافينجا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم

الأحد، 03 مايو 2026 - 15:23

كتب : FilGoal

كامافينجا - فرنسا ضد تونس

يواجه إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد خطر الغياب عن قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 لأسباب فنية.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن كامافينجا ربما يتعرض للاستبعاد من قائمة المدرب ديدييه ديشامب المشاركة في كأس العالم المقبلة.

وأوضح التقرير أن فرص اللاعب تبدو ضعيفة في التواجد ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي، بعد موسم وصف بالأقل مستوى في مسيرته مع النادي الإسباني.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يمر بفترة تراجع واضحة، سواء من حيث الأداء أو المشاركة، حيث خاض هذا الموسم 39 مباراة بإجمالي 2013 دقيقة، لكنه لم ينجح في تثبيت مكانه الأساسي، وتراجع ترتيبه داخل الفريق.

وعلى المستوى الدولي، لم يستغل كامافينجا فرصه الأخيرة مع منتخب فرنسا، حيث لم يبدأ أي مباراة خلال التوقف الدولي الأخير.

إذ فضل ديشامب أسماء أخرى في خط الوسط، مثل نجولو كانتي ووارن زائير إيمري، ما قلّص من فرصه في العودة للتشكيلة الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن لاعب ريال مدريد أصبح يحتل مركزًا متأخرًا في ترتيب خيارات خط الوسط داخل منتخب الديوك، مع استمرار المنافسة القوية وظهور أسماء أخرى.

إلى ذلك، يرفض كامافينجا فكرة الرحيل عن ناديه ريال مدريد.

ويأتي ذلك مع ربط اسمه بأكثر من نادي خلال الفترة الأخيرة.

قبل أيام، كشفت صحيفة ماركا أن إدواردو كامافينجا لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد رغم الشائعات التي ربطته بالمغادرة.

ويعيش اللاعب الفرنسي فترة صعبة هذا الموسم، بسبب الإصابات وتراجع مستواه، إلى جانب طرده الأخير في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن كامافينجا تأثر بشدة عقب الطرد، ولم يتمالك دموعه بعد المباراة.

ورغم ذلك، لا ينوي اللاعب الاستسلام أو الرحيل، ويتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد واستعادة مستواه.

وعانى كامافينجا من عدة إصابات خلال الموسم، بينها مشكلات عضلية وأخرى في الكاحل، إضافة إلى أزمة صحية أبعدته عن بعض المباريات.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على فرصة خلال المباريات المتبقية من الدوري، من أجل استعادة ثقته والظهور بشكل أفضل.

ويأمل كامافينجا في استعادة مكانه داخل الفريق وكسب ثقة الجماهير خلال الفترة المقبلة.

