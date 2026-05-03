مالكوم: سنواصل القتال على حظوظنا في التتويج بالدوري السعودي حتى النهاية

شدد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال على أن فريقه سيواصل القتال على حظوظه في التتويج بالدوري السعودي حتى النهاية.

وفاز الهلال على الحزم في الجولة 31 من المسابقة ليرفع رصيده من النقاط إلى 74 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.

وقال مالكوم في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "أرضية الملعب أثرت بشكل مباشر على أداء اللاعبين، لكن الفريق عازم على مواصلة اللعب بقتالية في كافة المباريات المقبلة للحفاظ على حظوظه في المنافسة حتى النهاية".

وعلّق النجم البرازيلي على تراجع مستواه المأمول خلال المباراة، وأرجع ذلك إلى "النهج الدفاعي المبالغ فيه الذي تتبعه معظم الأندية عند مواجهة الهلال تحديداً، وهو أداء لا تقدمه أمام الفرق الأخرى".

وشدد مالكوم على أن الهلال لا يعتمد على لاعب واحد فقط، بل "يرتكز على مجموعة متميزة من العناصر القادرة على حسم النتائج بفضل الأداء الجماعي والروح الواحدة، وهو ما تجلى بوضوح في حصد نقاط المباراة الثلاث أمام الحزم".

وواصل الهلال ملاحقة غريمه النصر في سباق الدوري السعودي بالفوز على منافسه الحزم بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل كريم بنزيمة وماركوس ليوناردو وروبن نيفيز أهداف الهلال.