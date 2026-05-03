كرة طائرة - باستقبال من مرتجي.. وصول بعثة الأهلي عقب التتويج بلقب إفريقيا

الأحد، 03 مايو 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

بعثة الأهلي - كرة طائرة

استقبل خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، بعثة فريق الكرة الطائرة للرجال في مطار القاهرة عقب العودة من رواندا.

وتوج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الـ 17 في تاريخه بالفوز على الشرطة الرواندي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد بعد حصد اللقب القاري مساء أمس السبت.

واستقبل البعثة، خالد مرتجي ممثلا عن مجلس الإدارة، وكان بصحبة البعثة في رواندا خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ولم يخسر الأهلي أي شوط طيلة منافسات البطولة أمام منافسيه بدءا من مرحلة المجموعات مرورا بدور الـ 16 والـ 8 ونصف النهائي والنهائي.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 17 ويليه الصفاقسي التونسي بـ 6 ألقاب.

وحقق الأهلي الخماسية هذا الموسم بعد الفوز بلقب الدوري والكأس والسوبر ودوري المرتبط محليا بالإضافة للقب إفريقيا.

وكرر رجال الأهلي إنجاز السيدات بعد أن حققن الخماسية ذاتها هذا الموسم.

وحجز الأهلي بطاقة تأهله لكأس العالم للأندية والتي ستقام نهاية العام الجاري.

وضمت قائمة رجال طائرة الأهلي كل من:

حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

