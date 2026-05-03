برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم

الأحد، 03 مايو 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن محمد صلاح جناح ليفربول لا يزال أحد أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم مروره بفترة تراجع تهديفي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول اليوم الأحد في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "محمد صلاح واحد من أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي، صحيح أنه مر بفترة لم يتمكن فيها من التسجيل، وماذا بعد؟ هل ستخبرني أنه لم يعد يملك أي جودة؟ بالتأكيد لا فهو أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على الدوري الإنجليزي".

وتحدث برونو عن مانشستر يونايتد وقال: "كان بإمكاني مغادرة مانشستر يونايتد قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وكان من الممكن أن أرحل الموسم الماضي أيضا، أنا أحب حقا التواجد في هذا النادي، وأؤمن أن تحقيق النجاح هنا هو أمر لن أحصل عليه أبدا في أي نادٍ آخر".

وواصل "الفرحة وكل ما سأشعر به يوم أحقق ما أريده مع مانشستر يونايتد، لن أجده في أي نادٍ آخر في العالم، أعرف مدى رغبة الجماهير في ذلك، وأعرف شغفهم، وأعرف كم ينتظرون عودة تلك اللحظة من جديد".

وأتم "أنا في نفس القارب مع جماهيرنا، لا أريد لهذا القارب أن يبقى ثابتا، بل أريده أن يتقدم إلى الأمام وأن نبحر به لأقصى حد ممكن".

وخاض برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 20 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركات برونو مع مانشستر يونايتد لـ323 مباراة مسجلا 106 هدفا وصنع 106 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، ويتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

