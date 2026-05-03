ختام بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي بتصدر مصر الترتيب بـ 27 ميدالية متنوعة

اختتمت منافسات بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي والمقامة في جنوب إفريقيا.

وحسمت مصر صدارة ترتيب البطولة برصيد 27 ميدالية متنوعة بينهم 18 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية.

وشارك في البطولة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، 11 دولة وهم مصر والجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا وتونس وأنجولا وكوت ديفوار ومدغشقر وناميبيا وتوجو وزيمبابوي.

وجاءت ميداليات منتخب مصر في البطولة كالآتي:

فريدة بهنس (3 ذهبيات - فضيتان)، إذ حصدت المركز الأول في منافسات الفرق والفردي العام ونهائيات أداء الكرة.

بينما حققت فضيتي أداة الطوق والصولجان.

وحصل الفريق الجماعي بمشاركة كل من ياسمين علي ومروة عبد الله وجودي عطية ورؤى رياض ومريم البنا وبتول السيد على 3 ذهبيات.

بعد التتويج بمنافسات الفردي العام وأداة الكرة وأداة الطوق والصولجان.

وحققت لينا حليقة 4 ميداليات ذهبية وفضيتان بعد التتويج بمنافسات الفرق وأداة الطوق وأداة الصولجان وأداة الشريط بجانب فضيتي الفردي العام وأداة الكرة.

أما على مستوى الناشئين فتوج بالميداليات كل من سيليا محمد ولوجين القديم ومريم أبو العطا وفريدة مختار.

بينما حصل الفريق الجماعي للناشئات بمشاركة كل من عالية البدري وحبيبة جنيدي وخديجة نسيب وليلى شبانة ومريام عباس ونادية الشواربي على ثلاث ذهبيات في منافسات الفردي العام وأداة الكرة وأداة الشريط.