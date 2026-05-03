توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس

لا يزال مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس محل شك وسط اهتمام أندية أوروبية بضمه.

وتعاقد يوفنتوس مع اللاعب الكندي في الصيف الماضي دون مقابل قادما من ليل.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس يواجه مستقبلا غير محسوم مع النادي الإيطالي، وسط اهتمام من عدة أندية في أوروبا.

وبحسب التقرير، فإن أستون فيلا وفنربخشة أبديا اهتماما بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويعيش المهاجم الكندي موسما متذبذبا مع يوفنتوس، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإيطالي، منذ انضمامه للفريق.

ويحصل ديفيد على راتب يقدر بنحو 6 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات، ما يجعل مستقبله محل نقاش داخل إدارة النادي.

ويعد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا من أبرز المعجبين باللاعب، وكان قد حاول ضمه في فترة الانتقالات الماضية قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقرير، فإن ديفيد لا يميل حاليا لفكرة الرحيل عن يوفنتوس، بينما لا يفكر النادي في بيعه إلا في حال وصول عرض مناسب.

ويتبقى أمام اللاعب عدة مباريات هذا الموسم لمحاولة حسم موقفه، بداية من مواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، حيث من المتوقع أن يشارك أساسيا في خط الهجوم.

وشارك ديفيد مع يوفنتوس في الموسم الجاري 43 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.