توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس

الأحد، 03 مايو 2026 - 13:44

كتب : FilGoal

بوليسيتش - جوناثان ديفيد - ميلان - يوفنتوس

لا يزال مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس محل شك وسط اهتمام أندية أوروبية بضمه.

جوناثان ديفيد

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتعاقد يوفنتوس مع اللاعب الكندي في الصيف الماضي دون مقابل قادما من ليل.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس يواجه مستقبلا غير محسوم مع النادي الإيطالي، وسط اهتمام من عدة أندية في أوروبا.

أخبار متعلقة:
بعد تعافيه من الإصابة.. عودة فلاهوفيتش لقائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال سباليتي: يوفنتوس على الطريق الصحيح.. وعلينا الاستمرار رغم الضغط ثاني أسرع الأهداف منذ قرابة الـ 4 أعوام.. ديفيد يقود يوفنتوس للفوز على بولونيا

وبحسب التقرير، فإن أستون فيلا وفنربخشة أبديا اهتماما بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويعيش المهاجم الكندي موسما متذبذبا مع يوفنتوس، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإيطالي، منذ انضمامه للفريق.

ويحصل ديفيد على راتب يقدر بنحو 6 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات، ما يجعل مستقبله محل نقاش داخل إدارة النادي.

ويعد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا من أبرز المعجبين باللاعب، وكان قد حاول ضمه في فترة الانتقالات الماضية قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقرير، فإن ديفيد لا يميل حاليا لفكرة الرحيل عن يوفنتوس، بينما لا يفكر النادي في بيعه إلا في حال وصول عرض مناسب.

ويتبقى أمام اللاعب عدة مباريات هذا الموسم لمحاولة حسم موقفه، بداية من مواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، حيث من المتوقع أن يشارك أساسيا في خط الهجوم.

وشارك ديفيد مع يوفنتوس في الموسم الجاري 43 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

يوفنتوس جوناثان ديفيد
نرشح لكم
برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب
أخر الأخبار
كرة طائرة - باستقبال من مرتجي.. وصول بعثة الأهلي عقب التتويج بلقب إفريقيا 12 دقيقة | كرة طائرة
برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
ختام بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي بتصدر مصر الترتيب بـ 27 ميدالية متنوعة 32 دقيقة | رياضة نسائية
توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - 7 غيابات أمام إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528391/توتوسبورت-أستون-فيلا-وفنربخشة-يراقبان-مستقبل-جوناثان-ديفيد-مع-يوفنتوس