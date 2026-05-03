تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا

الأحد، 03 مايو 2026 - 13:24

كتب : FilGoal

الحكم الألماني زيبرت

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة دانيال زيبرت كحكم ساحة ويعاونه كل من يان زايدل ورفاييل فولتين كحكام مساعدين.

وعلى تقنية الفيديو روبيرت شرودر ويعاونه باستيان دانكيرت ويتواجد توبياس شتيلر كحكم رابع.

وأدار الحكم الألماني مباراتان لأرسنال حقق فيهما الانتصار على سبورتنج لشبونة بهدف مقابل لا شيء، ودينامو زغرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أبطال أوروبا.

وقاد 3 مباريات لأتلتيكو مدريد لم يحقق أي انتصار فقسط في مباراتين بالهزيمة أمام كل من: توتنام 3-2، ليفربول 3-2، وتعادل مع مانشستر سيتي بدون أهداف.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف سجل هدف أرسنال فيكتور جيوكيريس، وأحرز هدف أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز.

ويقام نهائي أبطال أوروبا يوم السبت 30 مايو المقبل على ملعب بوشكاش آرينا في بودابيست.

أرسنال أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا
