تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد

الأحد، 03 مايو 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

يواجه داني كارباخال مدافع ريال مدريد مصيرا مشابها لعدد من قادة الفريق السابقين، بعدما ارتبطت شارة القيادة في السنوات الأخيرة بالرحيل عن النادي.

وكشف تقرير صحيفة ماركا عن مصير قائد ريال مدريد في السنوات الأخيرة والذي يقترب من نفس مصير كارباخال.

وشهدت المواسم الماضية رحيل أكثر من قائد بعد حمل الشارة مباشرة، بداية من سيرخيو راموس في 2021، ثم مارسيلو في 2022، وبعده كريم بنزيما في 2023، ثم ناتشو في 2024، وأخيرا لوكا مودريتش في 2025.

ويمتد عقد كارباخال حتى 30 يونيو 2026، بعد تجديده في أكتوبر 2024، لكن مستقبله أصبح محل شك في ظل التقارير الأخيرة، خاصة مع تعرضه لإصابة في القدم اليمنى قد تؤثر على نهاية موسمه.

وتحولت شارة القيادة في ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة من رمز للاستمرارية إلى إشارة محتملة لنهاية المسيرة داخل النادي، في ظل سياسة إحلال وتجديد مستمرة.

ويعد كارباخال أحد آخر عناصر الجيل الذي قاد الفريق للهيمنة الأوروبية، لكن المؤشرات الحالية تضعه أمام سيناريو قد ينتهي برحيله عقب نهاية عقده.

ولا تزال إدارة ريال مدريد تعتمد على تجديد الدماء بشكل دوري، دون النظر كثيرا إلى الأسماء الكبيرة، وهو ما جعل شارة القيادة في الفترة الأخيرة ترتبط بنهاية المشوار أكثر من كونها بداية مرحلة جديدة.

