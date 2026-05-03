قائمة ريال مدريد - 7 غيابات أمام إسبانيول

تشهد قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الجولة 34 من الدوري الإسباني غياب 7 لاعبين.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول يوم الأحد.

وكما كان متوقعًا، سيغيب كل من كيليان مبابي، تيبو كورتوا، رودريجو، إيدير ميليتاو، أردا جولر، داني كارباخال، بسبب إصابات مختلفة.

فيما يغيب داني سيبايوس عن المباراة لأسباب فنية.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

الحراس: أندري لونين - سيرجيو ميستري - فران جونزاليس.

الدفاع: دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن – دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - تياجو بيتارش - سيزار بالاسيوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 74 نقطة بفارق 14 نقطة عن برشلونة متصدر الترتيب.

ويمكن لبرشلونة التتويج باللقب بشكل رسمي في حالة تعثر ريال مدريد أمام الفريق الكتالوني.

إذ تتبقى 4 جولات على نهاية المسابقة بعد هذه المباراة.