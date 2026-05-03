قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا

الأحد، 03 مايو 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

أمير أبو العز - منتخب مصر للناشئين

أعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين القائمة النهائية التي تشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما.

وتنطلق البطولة الإفريقية في المغرب يوم 13 مايو الجاري.

وضمت القائمة 26 لاعبًا لمنتخب مصر للناشئين 2009.

وتواجد أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي وأمير حسن مدافع أوتريخت الهولندي وعمر فودة لاعب النصر الإماراتي على رأس قائمة منتخب مصر للناشئين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب، وتونس، وإثيوبيا.

وخاض الفراعنة الصغار أكثر من مباراة ودية استعدادا للبطولة، آخرها كان أمام المنتخب الياباني وانتهت بالتعادل 2-2.

كما حقق منتخب الناشئين الفوز أمام الجزائر في وديتين في إطار التحضير لكأس الأمم.

فاز المنتخب المصري في المباراة الأولى بهدف، قبل الفوز في المباراة الثانية بهدفين دون رد.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة 2026 بمشاركة 16 منتخبًا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم للناشئين 2026 في قطر مباشرة.

