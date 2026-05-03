رغم هدف ميسي.. ريمونتادا من أورلاندو على إنتر ميامي في مباراة السبعة أهداف

تعرض إنتر ميامي لهزيمة قاسية أمام أورلاندو بعد تقدمه بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتغلب أورلاندو على إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ونجح ميسي في صناعة هدف وتسجيل آخر بالشوط الأول الذي انتهى بتقدم إنتر ميامي 3-1.

ونجح أورلاندو في قلب الطاولة على إنرت ميامي في الشوط الثاني بعد تسجيل ثلاثة أهداف أخرى.

وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 19 نقطة في المركز الثالث من ترتيب القسم الشرقي.

ويبتعد إنتر ميامي الذي خاض 11 مباراة عن الصدارة بـ 4 نقاط ولعب كل من ناشفيل ونيو إنجلاند مباراة أقل.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام تورونتو فجر الأحد المقبل.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

ويبتعد ميسي عن صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين فقط.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.