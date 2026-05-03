سيميوني: الفوز على فالنسيا ثمرة عمل فيرناندو توريس

أثنى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على الجهود التي يبذلها فيرناندو توريس مع فريق الشباب، بعدما كان للاعبين صاعدين دور حاسم في الفوز على فالنسيا.

وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار أمام فالنسيا 2-0 في الجولة 34 من الدوري الإسباني، بفضل ثنائية الشابين إيكر لوكي وميجيل كوبا.

وقال سيميوني في تصريحات للصحفيين: "هذان الشابان ثمرة عمل فيرناندو توريس، وليس نحن، إنها مكافأة للنادي".

وأضاف "كانت إمكانيات كوبو واضحة للجميع، لقد أخبرته بمدى حاجتنا إلى إخراج أفضل ما في لاعبين مثله، وإيكر لوكي كان رائعا أيضا".

وشهد تشكيل أتلتيكو مدريد مشاركة 6 لاعبين من شباب الفريق بالتشكيل الأساسي للمباراة، نظرا لأنه يستعد لمواجهة أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وانتظر أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 75 ليفتتح التسجيل عن طريق إيكر لوكي بصناعة من أوبيد فارجاس.

وعزز ميجيل كوبا تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 82 بصناعة من أنطوان جريزمان في مباراته رقم 800 بمسيرته كلاعب كرة قدم مع مختلف الأندية.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 39 في المركز 14.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما يؤمن مقعده في دوري أبطال أوروبا.