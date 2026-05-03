سيميوني: الفوز على فالنسيا ثمرة عمل فيرناندو توريس

الأحد، 03 مايو 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد

أثنى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على الجهود التي يبذلها فيرناندو توريس مع فريق الشباب، بعدما كان للاعبين صاعدين دور حاسم في الفوز على فالنسيا.

وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار أمام فالنسيا 2-0 في الجولة 34 من الدوري الإسباني، بفضل ثنائية الشابين إيكر لوكي وميجيل كوبا.

وقال سيميوني في تصريحات للصحفيين: "هذان الشابان ثمرة عمل فيرناندو توريس، وليس نحن، إنها مكافأة للنادي".

أخبار متعلقة:
أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب

وأضاف "كانت إمكانيات كوبو واضحة للجميع، لقد أخبرته بمدى حاجتنا إلى إخراج أفضل ما في لاعبين مثله، وإيكر لوكي كان رائعا أيضا".

Image

وشهد تشكيل أتلتيكو مدريد مشاركة 6 لاعبين من شباب الفريق بالتشكيل الأساسي للمباراة، نظرا لأنه يستعد لمواجهة أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وانتظر أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 75 ليفتتح التسجيل عن طريق إيكر لوكي بصناعة من أوبيد فارجاس.

وعزز ميجيل كوبا تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 82 بصناعة من أنطوان جريزمان في مباراته رقم 800 بمسيرته كلاعب كرة قدم مع مختلف الأندية.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 39 في المركز 14.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما يؤمن مقعده في دوري أبطال أوروبا.

أتليتكو مدريد دييجو سيميوني فرناندو توريس
نرشح لكم
أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نقطة على حسم اللقب تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. وبيدري أساسي في مباراة سيميوني الـ1000.. شباب أتلتيكو مدريد ينتصرون على فالنسيا ماركا: قرار من ريال مدريد بشأن مستقبل كارباخال
أخر الأخبار
قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا 20 دقيقة | منتخب مصر
رغم هدف ميسي.. ريمونتادا من أورلاندو على إنتر ميامي في مباراة السبعة أهداف 42 دقيقة | أمريكا
سيميوني: الفوز على فالنسيا ثمرة عمل فيرناندو توريس ساعة | الدوري الإسباني
جمباز - لينا حليقة تحصد 6 ميداليات في بطولة إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن ساعة | الدوري الإسباني
كامل أبو علي: لن أستمر في المصري لسنة أخرى بدون ملعب.. وتكلفت 850 مليون جنيه في 4 سنوات ساعة | الدوري المصري
شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز ساعة | الكرة الأوروبية
الإصابة تبعد حارس النصر أمام القادسية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528385/سيميوني-الفوز-على-فالنسيا-ثمرة-عمل-فيرناندو-توريس