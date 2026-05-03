جمباز - لينا حليقة تحصد 6 ميداليات في بطولة إفريقيا
الأحد، 03 مايو 2026 - 11:55
كتب : FilGoal
نجحت لينا حليقة في حصد 6 ميداليات متنوعة لمصر في بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي.
واختتمت منافسات بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي والتي أقيمت في جنوب إفريقيا.
ونجحت لينا حليقة لاعبة وادي دجلة في تحقيق ست ميداليات بواقع (4 ذهبيات - فضيتان) خلال منافسات البطولة.
وتفوقت لينا في منافسات الطوق والصولجان والشريطة بجانب أداء الكرة والفردي العام.
وتبلغ لينا حليقة من العمر 15 عاما وتلعب لنادي وادي دجلة.
وسبق وأن حققت لينا ذهبيتان في منافسات بطولة إفريقيا عام 2024 في كيجالي الرواندية.
وتألقت لينا العام الماضي بعدما حصدت فضية منافسات بطولة العالم للناشئات والتي أقيمت بمدينة صوفيا البلغارية.
ولعبت لينا لأول مرة في مستوى الكبار بالعام الحالي في بطولة فيلباخ شميدن الدولية بألمانيا وحققت وقتها المركز السابع.
