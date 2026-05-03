أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن

كشفت جريدة أس أن إدارة ريال مدريد تواصلت بشكل مباشر مع زين الدين زيدان في شهر ديسمبر من أجل تدريب الفريق لكن الأمر لم ينجح.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي الملكي طلبت من المدرب الفرنسي وقتها خلافة تشابي ألونسو.

لكن كان الوقت قد تأخر، حيث أبلغهم زيدان بأن اتفاقه مع منتخب فرنسا قد تم حسمه بالفعل، وفقا للتقرير.

بعدما رحل ألونسو، تولى ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري بشكل مؤقت.

وتشير العديد من التقارير إلى أن زيدان سيخلف ديديه ديشامب في تدريب منتخب فرنسا في الصيف المقبل.

ومن المرجح أن يتم تعيين زيدان رسميا فور انتهاء مشاركة فرنسا في كأس العالم 2026.

فقد أعلن ديشامب العام الماضي، رحيله عن تدريب منتخب بلاده عقب مشاركته في كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتحدث فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن خلفية ديديه ديشامب المدير الفني للديوك لصحيفة لو فيجارو: "نعم.. أعرف اسمه".

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب السنغال، والنرويج، والعراق.

أما زيدان فقاد ريال مدريد كاستيا، قبل أن يتولى مسؤولية الفريق الأول في فترتين.

وتوج زيدان بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكل من الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.

كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.