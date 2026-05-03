كامل أبو علي: لن أستمر في المصري لسنة أخرى بدون ملعب.. وتكلفت 850 مليون جنيه في 4 سنوات

الأحد، 03 مايو 2026 - 11:33

كتب : FilGoal

أعرب كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن شعوره بالإحباط بسبب عدم اكتمال ملعب النادي المصري حتى الآن.

وناقش النادي المصري ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي لتنمية موارد النادي.

وقال كامل أبو علي عبر قناة مودرن: "أنا لن استمر في النادي المصري لسنة أخرى بدون ملعب".

وكشف "حتى الآن تكلفت 850 مليون جنيه خلال 4 سنوات".

وأوضح أبو علي "التدفقات النقدية يمكنها حل كل المشاكل الحالية وتُعجل من الإنشاءات داخل الاستاد، أشعر بإحباط شديد (حرام نوصل لكده)".

وواصل "أعمل دون كلام أو بروباجندا، لكن ما حدث آخر 4 سنوات إذا تحدثت عنه يمكني كتابة 4 أو 5 كتب، بسبب كم المشاكل الذي تعرضنا له".

وشدد رئيس النادي المصري "إذا كنت أمتلك ملعب كان الأمر سيؤثر بدون شك على نتائج الفريق وكنا سنحصل على الأقل على لقب أو لقبين".

واختتم كامل أبو علي تصريحاته "بنسبة 100% لن أترشح أو استكمل مشواري مع النادي في حالة عدم الانتهاء من الاستاد".

