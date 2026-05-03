شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز

الأحد، 03 مايو 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

لاعبو شالكة يحتفلون بهدف جونجو كيني في مرمى يونيون برلين

عاد شالكه إلى الدوري الألماني الممتاز بعد غياب دام 3 مواسم، وذلك عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد، في الجولة 32 من دوري الدرجة الثانية.

وسجل التركي كينان كارامان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

بهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق 10 نقاط عن هانوفر الثالث، الذي لا تزال أمامه 3 مباريات.

أخبار متعلقة:
للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.

Image

وبات شالكه قريباً أيضاً من التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية، إذ سيُحسم اللقب لصالحه في حال تعثر بادربورن أمام إلفرسبرج.

يذكر أن شالكه الذي يمر بفترة تراجع في السنوات الأخيرة، شهدت هبوطه وصعوده أكثر من مرة، توج بلقب الدوري 7 مرات من قبل.

الدوري الألماني شالكه
نرشح لكم
برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب
أخر الأخبار
كرة طائرة - باستقبال من مرتجي.. وصول بعثة الأهلي عقب التتويج بلقب إفريقيا 11 دقيقة | كرة طائرة
برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
ختام بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي بتصدر مصر الترتيب بـ 27 ميدالية متنوعة 32 دقيقة | رياضة نسائية
توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تميمة الحظ للفريق الإنجليزي.. صافرة ألمانية تقود مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - 7 غيابات أمام إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528381/شالكه-يعود-للدوري-الألماني-الممتاز