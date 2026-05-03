شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز
الأحد، 03 مايو 2026 - 11:31
كتب : FilGoal
عاد شالكه إلى الدوري الألماني الممتاز بعد غياب دام 3 مواسم، وذلك عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد، في الجولة 32 من دوري الدرجة الثانية.
وسجل التركي كينان كارامان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.
بهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق 10 نقاط عن هانوفر الثالث، الذي لا تزال أمامه 3 مباريات.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.
فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.
وبات شالكه قريباً أيضاً من التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية، إذ سيُحسم اللقب لصالحه في حال تعثر بادربورن أمام إلفرسبرج.
يذكر أن شالكه الذي يمر بفترة تراجع في السنوات الأخيرة، شهدت هبوطه وصعوده أكثر من مرة، توج بلقب الدوري 7 مرات من قبل.
