الإصابة تبعد حارس النصر أمام القادسية

يغيب نواف العقيدي حارس النصر عن لقاء القادسية في الدوري السعودي يوم الأحد بسبب الإصابة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر اختار قائمة مكوَّنة من 23 لاعبًا لمواجهة القادسية وخلت من اسم نواف العقيدي.

وأضاف التقرير أن العقيدي خرج من القائمة للمباراة الثانية على التوالي، بسبب معاناته من إصابة عضلية خضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي من دون أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشعر العقيدي بآلام في عضلة الفخذ الخلفية قبل عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الأخدود يوم 11 أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

وقطع الحارس الدولي شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي، لكن الآلام عاودته مجددًا قبل يومين من موقعة الكلاسيكو أمام أهلي جدة في قمة الجولة الـ30، الأربعاء.

إلى ذلك، ضمت قائمة النصر للقاء القادسية، تسعة أجانب يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش، إضافة إلى الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان، الإسباني إنييجو مارتينيز، الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل ومواطنه بينتو ماتيوس حارس المرمى.

فضلًا عن 14 لاعبًا محليًّا، وهم: سلطان الماص، عبد الرحمن العتيبي «حارسي المرمى»، نواف بوشل، سلطان الغنام، نادر الشراري، عبد الإله العمري، سالم النجدي، عبد الرحمن غريب، علي الحسن، عبد الله الخيبري، سعد الناصر، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، ومحمد مران.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 79 نقطة، بينما يأتي القادسية رابعًا بـ 65 نقطة.