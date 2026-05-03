الإصابة تبعد حارس النصر أمام القادسية

الأحد، 03 مايو 2026 - 11:22

كتب : FilGoal

نواف العقيدي - النصر ضد الهلال

يغيب نواف العقيدي حارس النصر عن لقاء القادسية في الدوري السعودي يوم الأحد بسبب الإصابة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر اختار قائمة مكوَّنة من 23 لاعبًا لمواجهة القادسية وخلت من اسم نواف العقيدي.

وأضاف التقرير أن العقيدي خرج من القائمة للمباراة الثانية على التوالي، بسبب معاناته من إصابة عضلية خضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي من دون أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة:
إنزاجي: الهلال الأعلى في خلق فرص التسجيل بين أندية الدوري السعودي سيدرب عبد القادر.. تقرير عراقي: مؤمن سليمان يقود الكرمة جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير

وشعر العقيدي بآلام في عضلة الفخذ الخلفية قبل عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الأخدود يوم 11 أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

وقطع الحارس الدولي شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي، لكن الآلام عاودته مجددًا قبل يومين من موقعة الكلاسيكو أمام أهلي جدة في قمة الجولة الـ30، الأربعاء.

إلى ذلك، ضمت قائمة النصر للقاء القادسية، تسعة أجانب يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش، إضافة إلى الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان، الإسباني إنييجو مارتينيز، الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل ومواطنه بينتو ماتيوس حارس المرمى.

فضلًا عن 14 لاعبًا محليًّا، وهم: سلطان الماص، عبد الرحمن العتيبي «حارسي المرمى»، نواف بوشل، سلطان الغنام، نادر الشراري، عبد الإله العمري، سالم النجدي، عبد الرحمن غريب، علي الحسن، عبد الله الخيبري، سعد الناصر، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، ومحمد مران.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 79 نقطة، بينما يأتي القادسية رابعًا بـ 65 نقطة.

النصر القادسية نواف العقيدي
نرشح لكم
إنزاجي: الهلال الأعلى في خلق فرص التسجيل بين أندية الدوري السعودي بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير الهلال يواصل ملاحقة النصر بالفوز على الحزم الأطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه منتخب السعودية يلاقي السنغال استعدادا لكأس العالم 2026 الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم
أخر الأخبار
قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا 10 دقيقة | منتخب مصر
رغم هدف ميسي.. ريمونتادا من أورلاندو على إنتر ميامي في مباراة السبعة أهداف 33 دقيقة | أمريكا
سيميوني: الفوز على فالنسيا ثمرة عمل فيرناندو توريس 57 دقيقة | الدوري الإسباني
جمباز - لينا حليقة تحصد 6 ميداليات في بطولة إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن ساعة | الدوري الإسباني
كامل أبو علي: لن أستمر في المصري لسنة أخرى بدون ملعب.. وتكلفت 850 مليون جنيه في 4 سنوات ساعة | الدوري المصري
شالكه يعود للدوري الألماني الممتاز ساعة | الكرة الأوروبية
الإصابة تبعد حارس النصر أمام القادسية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528380/الإصابة-تبعد-حارس-النصر-أمام-القادسية