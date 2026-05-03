إنزاجي: الهلال الأعلى في خلق فرص التسجيل بين أندية الدوري السعودي

الأحد، 03 مايو 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

يرى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال أن فريقه يظهر بشكل جيد تحت قيادته هذا الموسم، وعلل ذلك بعدد الفرص التي صنعها خلال الموسم الجاري.

وانتصر الهلال على مضيفه الحزم 3ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "حققنا انتصارًا مستحقًا ولعبنا بطريقة جيدة أمام فريق صعب على ملعبه".

وكان الحزم قد فاز بخمس من آخر 6 مباريات خاضها داخل معقله.

وأضاف المدرب الإيطالي "خلال 30 جولة، حقق 22 انتصارًا، وتعادلنا في 8 مباريات، ولم نخسر، ونسعى للاستمرار على نغمة الفوز".

وأكمل "لو عدتم إلى إحصائيات فرص التسجيل بين أندية الدوري سنجد الهلال الأعلى".

وواصل الهلال ملاحقة غريمه النصر في سباق الدوري السعودي بالفوز على منافسه الحزم بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل كريم بنزيمة وماركوس ليوناردو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

وللمباراة الثالثة على التوالي يستطيع الهلال تحقيق الفوز، إذ انتصر على الخلود وضمك والآن الحزم.

وافتتح بنزيمة النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وأضاف ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد عرضية أرضية من سلطان مندش.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أحرز نيفيز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وارتفع الهلال رصيده من النقاط إلى 74 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.

بينما توقف رصيد الحزم عند النقطة 38 في المركز التاسع.

