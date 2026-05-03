سيدرب عبد القادر.. تقرير عراقي: مؤمن سليمان يقود الكرمة

الأحد، 03 مايو 2026 - 10:51

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

انتهت رحلة مؤمن سليمان مع فريق الشرطة العراقي في ولايته الثالثة بعد موسم غير جيد على مستوى النتائج.

ولم ينتظر سليمان كثيرا إذ بدأ نادي الكرمة إجراءات التعاقد مع المدرب المصري.

وكشفت قناة الرابعة الرياضية العراقية عن بدء مجلس إدارة نادي الكرمة إجراءات التعاقد مع مؤمن سليمان.

ونشرت القناة العراقية، صورة لمؤمن سليمان يجتمع مع مجلس إدارة الكرمة في مقر النادي.

ويضم الكرمة بين صفوفه، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق.

وتولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الشرطة في ولاية ثالثة في مارس 2025 بعد أيام من إقالة محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

وحقق مؤمن سليمان 7 ألقاب في العراق بواقع 3 ألقاب للدوري ولقب كأس العراق وآخر لكأس السوبر مع الشرطة ولقب كأس العراق مع القوة الجوية.

وبات مؤمن سليمان ثاني أكثر مدرب تتويجا بلقب الدوري العراقي برصيد 3 ألقاب بعد أيوب أوديشو صاحب الـ 4 تتويجات.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.

ويلعب أحمد عبد القادر ضمن صفوف الكرمة حتى نهاية الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الكرمة العراقي اتفق مع الأهلي على ضم عبد القادر مقابل 200 ألف دولار.

و50 ألف دولار مكافآت أخرى، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب.

مؤمن سليمان الدوري العراقي أحمد عبد القادر الكرمة
