مواعيد مباريات الأحد 3 مايو 2026.. غزل المحلة ضد الإسماعيلي وليفربول أمام مانشستر يونايتد

يشهد اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يستضيف زد فريق الجونة على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة المنافسة على البقاء.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على حرس الحدود في نفس التوقيت.

ويستضيف غزل المحلة فريق الإسماعيلي في تمام الثامنة مساء على استاد غزل المحلة.

كما يستضيف البنك الأهلي فريق مودرن سبورت على استاد القاهرة في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن منافسات المسابقة في الخامسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة المقامة على أولد ترافورد عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على ساسولو في تمام الرابعة عصرا، بينما يستضيف يوفنتوس فريق فيرونا في السابعة مساء.

ويستضيف إنتر فريق بارما في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري السعودي

يحل النصر ضيفا على القادسية في تمام التاسعة مساء.

بينما يستضيف أهلي جدة فريق الأخدود في نفس التوقيت.

وتذاع المباريات عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية.

كرة سلة

يختتم الأهلي مشواره في مرحلة التصفيات بالدوري الإفريقي بمواجهة الفتح الرياضي المغربي.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء.