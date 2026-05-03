للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية

الأحد، 03 مايو 2026 - 01:13

كتب : FilGoal

حصد بورتو لقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 31 في تاريخه بالفوز قبل جولتين على النهاية بعد الفوز على ألفيركا بنتيجة 1-0.

واستفاد بورتو من تعثر منافسه بنفيكا قبل بداية اللقاء بتعادله مع فالميساو بنتيجة 2-2.

واحتاج التنين البرتغالي للفوز من أجل حسم المنافسة على اللقب بشكل نهائي.

وسجل يان بيدنارك هدف اللقاء الوحيد برأسية من صناعة جابري فيجا في الدقيقة 40.

الفوز رفع رصيد بورتو لـ 85 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن بنفيكا قبل جولتين على النهاية.

ويمتلك بورتو مباراتين على ختام الموسم ضد أفيش وسانتا كلارا يومي 10 و17 مايو الجاري.

وتوج الإيطالي فرانشسيكو فاريولي بأول ألقابه في مسيرته الرياضية مع بورتو.

فاريولي سبق وأن خسر لقب الدوري الهولندي الموسم الماضي في الأنفاس الأخيرة من اليوم الأخير للموسم لصالح إيندهوفن.

وفاز بورتو باللقب بعد غياب 3 مواسم توج خلالها بنفيكا بلقب وسبورتنج لشبونة بلقبين.

واقترب بورتو خطوة من بنفيكا الأكثر تتويجا بلقب الدوري البرتغالي برصيد 38 لقبا، فيما يظل سبورتنج لشبونة ثالثا في قائمة المتوجين بـ 21 لقبا.

