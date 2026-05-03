طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي

الأحد، 03 مايو 2026 - 01:00

كتب : FilGoal

علي العبدي - نيس

فرض نيس التعادل على لانس بنتيجة 1-1 في الجولة 32 من الدوري الفرنسي، وتقلصت حظوظ الأخير في الفوز باللقب.

اللقاء شهد استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس بسبب الإصابة.

وتعادل لانس للمرة الثانية على التوالي وتقلصت حظوظه في الفوز باللقب إذ اتسع الفارق مع باريس سان جيرمان المتصدر لـ 6 نقاط قبل 3 مباريات على النهاية.

وتجمع لانس مواجهة مباشرة مع باريس سان جيرمان تأجلت بسبب مشاركات الأخير في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل اقترب نيس بالتعادل الرابع تواليا من البقاء في الدوري الفرنسي وابتعد عن المركز الـ 16 الذي يقود لملحق الهبوط بشكل مؤقت بفارق 6 نقاط.

وتقدم لانس بهدف في الدقيقة 60 عن طريق آلان سان ماكسيمان.

وتعرض سعود عبد الحميد للطرد في الدقيقة 81، متلقيا أول بطاقة حمراء في مسيرته الأوروبية.

وخطف التونسي على العبدي التعادل لنيس قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

وأصبح التونسي ثاني هدافي الفريق هذا الموسم بعد إيلي واهي صاحب الـ 5 أهداف.

نيس الدوري الفرنسي لانس علي العبدي
