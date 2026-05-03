بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة

أصدرت الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي 3 عقوبات ضد التركي ميري ديميرال لاعب أهلي جدة السعودي.

وسبق أن تقدم نادي بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ضد ديميرال بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 2-0.

وعوقب الدولي التركي بالإيقاف مباراة واحدة بسبب إثارة الرأي العام، وجمهور المنافس، وإلحاق الضرر بمرافق الملعب، وتغريمه 165 ألف ريال.

وبذلك سيغيب المدافع عن مواجهة الأخدود مساء الأحد في التاسعة مساءً.

كما عوقب نادي الأهلي بغرامة مالية قدرها 130 ألف ريال بسبب إلقاء جماهيره للزجاجات في أرض الملعب.

وعوقب النصر بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بسبب إلقاء جماهيره للزجاجات في أرض الملعب.

وعقب المباراة وأثناء مرور ديميرال بالمنطقة الصحفيين عقب اللقاء صرّح قائلا: "هذه سمعة الدوري، تفقدوا الكدمات في قدمي، إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء، والله هذا عار".

وأضاف "الحمد لله الأهلي يفوز في أرض الملعب بدون مساعدة دائما، وفخورون بأننا الأهلي".

وشهدت المباراة مشاحنات واشتباكات بين لاعبي الفريقين والجهازين الإداريين، استمرت حتى بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وينفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، فيما يلاحقه الهلال بـ 71 نقطة من 29 مباراة.

أما الأهلي فبقي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.