بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة

الأحد، 03 مايو 2026 - 00:47

كتب : FilGoal

ديميرال - أهلي جدة

أصدرت الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي 3 عقوبات ضد التركي ميري ديميرال لاعب أهلي جدة السعودي.

وسبق أن تقدم نادي بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ضد ديميرال بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 2-0.

وعوقب الدولي التركي بالإيقاف مباراة واحدة بسبب إثارة الرأي العام، وجمهور المنافس، وإلحاق الضرر بمرافق الملعب، وتغريمه 165 ألف ريال.

وبذلك سيغيب المدافع عن مواجهة الأخدود مساء الأحد في التاسعة مساءً.

كما عوقب نادي الأهلي بغرامة مالية قدرها 130 ألف ريال بسبب إلقاء جماهيره للزجاجات في أرض الملعب.

وعوقب النصر بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بسبب إلقاء جماهيره للزجاجات في أرض الملعب.

وعقب المباراة وأثناء مرور ديميرال بالمنطقة الصحفيين عقب اللقاء صرّح قائلا: "هذه سمعة الدوري، تفقدوا الكدمات في قدمي، إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء، والله هذا عار".

وأضاف "الحمد لله الأهلي يفوز في أرض الملعب بدون مساعدة دائما، وفخورون بأننا الأهلي".

وشهدت المباراة مشاحنات واشتباكات بين لاعبي الفريقين والجهازين الإداريين، استمرت حتى بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وينفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي قبل 4 جولات من النهاية برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، فيما يلاحقه الهلال بـ 71 نقطة من 29 مباراة.

أما الأهلي فبقي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

أهلي جدة الدوري السعودي ديميرال
نرشح لكم
جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير الهلال يواصل ملاحقة النصر بالفوز على الحزم الأطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه منتخب السعودية يلاقي السنغال استعدادا لكأس العالم 2026 الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.. الرياضية: النصر يشكو لاعب أهلي جدة
أخر الأخبار
للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة 2 ساعة | سعودي في الجول
جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي 2 ساعة | سعودي في الجول
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير 2 ساعة | سعودي في الجول
نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528374/بعد-مباراة-النصر-الاتحاد-السعودي-يعاقب-ديميرال-بالإيقاف-وغرامة-كبيرة