جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الفتح السعودي أن عملية تجديده للفريق لا تزال غير محسومة.

وتعادل الفتح مع نيوم بنتيجة 2-2 في الجولة 31 من الدوري السعودي.

وسبق أن كشفت تقارير عن تجديد البرتغالي لعقده مع الفتح.

وقال البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "لا يزال هناك كثير من الحديث حول مستقبلي مع الفريق في الموسم المقبل، ولا تزال الأمور بين وكيل أعمالي وإدارة النادي".

وسبق أن أعلن جوميز في وقت سابق أن المفاوضات لا زالت مستمرة مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده.

ويحتل الفتح المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

وقاد جوميز الفتح في 52 مباراة، حقق خلالها 19 فوزا، وتعادل في 12 مباراة، وتلقى 21 هزيمة.

المدرب البرتغالي صاحب الـ55 عاما، درّب الأهلي السعودي، والتعاون، قبل تجربته مع الفتح.

وتوج مع الأهلي بلقب السوبر السعودي موسم 2016 - 2017.

كما قاد الزمالك خلال عام 2024 وتوج معه ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.