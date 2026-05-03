فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب

الأحد، 03 مايو 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

عبر هانز فليك مدرب برشلونة عن سعادته بفوز فريقه، مؤكدا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة واستحقوا النقاط الثلاث، وننتظر حسم لقب الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة انتصارا هاما أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال فليك عبر منصة "دازن": "اللاعبون يحتفلون الآن، وأنا سعيد من أجل الفريق والنادي، المباراة كانت صعبة جدا، خاصة في الشوط الأول، كنا نريد الفوز هنا، ودافعنا بشكل جيد في الدقائق الأخيرة".

وواصل "في الشوط الأول أيضا كنا مسيطرين، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني، تغيير فرينكي دي يونج لاعب برشلونة جاء بسبب حصول جافي على بطاقة صفراء، ودخول ماركوس راشفورد جناح برشلونة منحنا سرعة أكبر في اللعب".

وأتم "قمنا بعملنا اليوم وهذا هو الأهم، ما سيحدث غدا ليس بأيدينا، التتويج دائما يتم الاحتفال به، سواء كان غدا أو الأسبوع المقبل، سنحتفل عندما يحين الوقت، والآن علينا الانتظار".

وسجل هدفا برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، بينما أحرز هدف أوساسونا راؤول جارسيا.

ويقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة فقط أو تعثر ريال مدريد غدا الأحد أمام إسبانيول.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 88 في صدارة الدوري بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد مؤقتا حتى يواجه الميرينجي إسبانيول غدا الأحد.

