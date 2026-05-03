فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن

كشف فيران توريس لاعب برشلونة عن ضرورة تحقيق الدوري الإسباني بأسرع وقت ممكن.

وحقق برشلونة انتصارا مثيرا أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري الإسباني، وأصبح على بعد نقطة من التتويج أو الحصول على هدية من إسبانيول غدا الأحد أمام ريال مدريد.

وقال فيران توريس عبر منصة "دازن": "لقد تخلصنا من الضغط، إذا لم يفز ريال مدريد غدا، سنتوج أبطالا، كنا نعلم أن هذا الملعب من أصعب ملاعب الليجا، وأن النقاط الثلاث هنا تساوي أكثر من مجرد ثلاث نقاط، الفريق قدم مباراة كبيرة جدا".

وواصل "في الاستراحة بين الشوطين، توصلنا إلى الطريقة التي كانوا يسببون لنا بها المشاكل، وكيف يمكننا إلحاق الضرر بهم، الشوط الثاني كان من أفضل الأشواط التي قدمناها".

وأتم "أنا سعيد جدا، أستغل الدقائق التي أحصل عليها وأحاول اللعب بأكبر قدر ممكن، وأسجل أيضا، نريد حسم اللقب في أقرب وقت ممكن، وإذا استطعنا الاحتفال مبكرا فسيكون ذلك أفضل".

وسجل هدفا برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، بينما أحرز هدف أوساسونا راؤول جارسيا.

ويقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة فقط أو تعثر ريال مدريد غدا الأحد أمام إسبانيول.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 88 في صدارة الدوري بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد مؤقتا حتى يواجه الميرينجي إسبانيول غدا الأحد.