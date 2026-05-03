بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير

تعادل نيوم مع منافسه الفتح بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة بشكل كامل.

وأحرز سعيد بن رحمة وعلاء الحجي ثنائية نيوم، بينما سجل مراد باتنة وسفيان بن دبكة هدفين الفتح.

وافتتح بن رحمة النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 47 ضاعف الحجي الفارق بعد تسديدة بالقرب من الـ 6 ياردات.

وقلص باتنة الفارق في الدقيقة 66 بعد تسديدة من الجهة اليمنى من داخل الـ 18.

وفي الدقائق القاتلة، سجل بن دبكة هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد تسديدة عقب عرضية.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نيوم للنقطة 41 في المركز الثامن في جدول الترتيب.

ووصل الفتح للنقطة 33 في المركز الـ 12.

