بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير

الأحد، 03 مايو 2026 - 00:17

كتب : FilGoal

نيوم - الفتح

تعادل نيوم مع منافسه الفتح بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة بشكل كامل.

وأحرز سعيد بن رحمة وعلاء الحجي ثنائية نيوم، بينما سجل مراد باتنة وسفيان بن دبكة هدفين الفتح.

أخبار متعلقة:
نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية مدرب نيوم يكشف سر الفوز المثير على اتحاد جدة نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود

وافتتح بن رحمة النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 47 ضاعف الحجي الفارق بعد تسديدة بالقرب من الـ 6 ياردات.

وقلص باتنة الفارق في الدقيقة 66 بعد تسديدة من الجهة اليمنى من داخل الـ 18.

وفي الدقائق القاتلة، سجل بن دبكة هدف التعادل في الدقيقة 85 بعد تسديدة عقب عرضية.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نيوم للنقطة 41 في المركز الثامن في جدول الترتيب.

ووصل الفتح للنقطة 33 في المركز الـ 12.

الفتح الدوري السعودي نيوم
نرشح لكم
بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي الهلال يواصل ملاحقة النصر بالفوز على الحزم الأطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه منتخب السعودية يلاقي السنغال استعدادا لكأس العالم 2026 الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.. الرياضية: النصر يشكو لاعب أهلي جدة
أخر الأخبار
للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة 3 ساعة | سعودي في الجول
جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي 3 ساعة | سعودي في الجول
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير 3 ساعة | سعودي في الجول
نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528370/بمشاركة-حجازي-نيوم-يتعادل-مع-الفتح-بقيادة-جوميز-بسيناريو-مثير