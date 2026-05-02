نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول

حقق برشلونة انتصارا مثيرا أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفا برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، بينما أحرز هدف أوساسونا راؤول جارسيا.

ويقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يحتاج الفريق لنقطة واحدة فقط أو تعثر ريال مدريد غدا الأحد أمام إسبانيول.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 88 في صدارة الدوري بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد مؤقتا حتى يواجه الميرينجي إسبانيول غدا الأحد.

وصف المباراة

سدد ليفاندوفسكي كرة صاروخية في الدقيقة 10 تصدى لها حارس أوساسونا.

وصوب داني أولمو لاعب برشلونة مخالفة مرت فوق مرمى حارس أوساسونا بعد مرور 13 دقيقة على بداية المباراة.

وتصدى جوان جارسيا حارس برشلونة لفرصة خطيرة من بوديمير مهاجم أوساسونا في الدقيقة 15.

وسدد بوديمير كرة صاروخية تصدى لها جوان جارسيا في الدقيقة 27.

وأنقذ القائم برشلونة من رأسية بوديمير في الدقيقة 36.

وأهدر موسيس جوميز فرصة خطيرة لأوساسونا بعد مرور 70 دقيقة تصدى لها جوان جارسيا.

وسجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول بعد عرضية مميزة من ماركوس راشفورد لتسكن شباك أوساسونا في الدقيقة 80.

video:1

وعزز برشلونة تقدمه من فيران توريس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وقلص راؤول جارسيا النتيجة لأوساسونا في الدقيقة 89.

video:2

ليحقق برشلونة انتصارا هاما يجعله على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني أو انتظار هدية من إسبانيول أمام ريال مدريد غدا الأحد لحسم اللقب.