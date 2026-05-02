بوجبا أساسي وفاتي يكسر رقمه.. موناكو ينتصر ويصدم ميتز بالهبوط للدرجة الثانية الفرنسية

قلب موناكو تأخره على ميتز وواصل المنافسة على مقعد أوروبي بالفوز 2-1 في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

الخسارة أعلنت هبوط ميتز بشكل رسمي إلى الدرجة الفرنسية للمرة الـ 12 في تاريخه.

وشهد اللقاء مشاركة بول بوجبا أساسيا لأول مرة مع موناكو، ولأول مرة منذ 2023، إذ تعرض للإيقاف عامين بسبب المنشطات خلال تلك المدة.

وانتهى الشوط الأول سلبيا، وفي الدقيقة 49 تقدم ميتز بهدف جيسي ديمينجو.

وخرج بوجبا من أرض الملعب في الدقيقة 58 ألدجي بامبا، فيما شارك أنسو فاتي بدلا من سيمون أدنجرا.

وتعادل موناكو بفضل هدف فلوران بالوجان في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 90+1 خطف فاتي الفوز لموناكو من صناعة كايو هنريكي.

وحقق موناكو 14 نقطة بعدما تأخر في النتيجة هذا الموسم كأفضل فريق هذا الموسم.

وسجل موناكو 17 هدفا عن طريقه بدلاءه هذا الموسم كأكثر من استفاد من دكته في الدوري الفرنسي.

وسجل أنسو فاتي هدفه رقم 11 هذا الموسم مع موناكو ليصبح موسمه الأفضل تهديفيا متفوقا على 2022-23 برصيد 10 أهداف مع برشلونة.

الفوز رفع صيد موناكو لـ 54 نقطة في المركز السادس من 32 مباراة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله ليون.

فيما تذيل ميتز الترتيب برصيد 16 نقطة وانتهت آماله في البقاء أو خوض ملحق الهبوط على الأقل.