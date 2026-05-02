الهلال يواصل ملاحقة النصر بالفوز على الحزم

السبت، 02 مايو 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

واصل الهلال ملاحقة غريمه النصر في سباق الدوري السعودي بالفوز على منافسه الحزم بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل كريم بنزيمة وماركوس ليوناردو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

وللمباراة الثالثة على التوالي يستطيع الهلال تحقيق الفوز، إذ انتصر على الخلود وضمك والآن الحزم.

وافتتح بنزيمة النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وأضاف ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد عرضية أرضية من سلطان مندش.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أحرز نيفيز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وارتفع الهلال رصيده من النقاط إلى 74 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.

بينما توقف رصيد الحزم عند النقطة 38 في المركز التاسع.

