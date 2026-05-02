بدون العناصر الأساسية.. باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي

السبت، 02 مايو 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

تعادل باريس سان جيرمان مع لوريان بنتيجة 2-2 في الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

وشهد اللقاء مشاركة عددا من اللاعبين الشباب مع مشاركة أساسية لديزيري دوي وويليان باتشو وفابيان رويز وبرادلي باركولا.

وجلس خيفتشيا كفاراستيخيليا وعثمان ديمبيلي وماركينيوس على مقاعد البدلاء، وغاب أشرف حكيمي للإصابة وجونكالو راموس بسبب الإيقاف.

وشارك ريناتو مارين لأول مرة في مركز حراسة المرمى مع باريس سان جيرمان في اللقاء.

وتأتي التغييرات العديدة في كتيبة الإسباني لويس إنريكي قبل السفر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم باريس بهدف مبكر عن طريق إبراهيم مباي في الدقيقة 6 ورد بابلو باجيه بالتعادل للضيوف في الدقيقة 12.

وأعاد وارين زائير إيمري تقدم باريس سان جيرمان بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل.

وفي الدقيقة 78 سجل أويجيون توسين هدف التعادل للضيوف.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 70 نقطة بفارق 7 نقاط عن لانس قبل 3 جولات على النهاية.

ويمتلك باريس سان جيرمان مواجهة مباشرة مؤجلة مع لانس منافسه المباشر.

فيما يحتل لوريان المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

