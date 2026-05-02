المصري يناقش ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي

السبت، 02 مايو 2026 - 23:12

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

ناقش النادي المصري ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي لتنمية موارد النادي.

كما تطرق لمناقشة الجمعية العمومية النادي وملف إيجار المحلات الملحقة بسور النادي الاجتماعي.

وجاء بيان النادي

خلال اجتماع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي والذي عقد مساء اليوم السبت بمقر النادي الاجتماعي (فرع الضواحي).

ناقش المجلس العديد من الموضوعات وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقا أرحب بما يسهم في تنمية موارد النادي المادية لتتناسب مع متطلباته المتزايدة يوما بعد يوم.

كما ناقش المجلس أيضا كافة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والمزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل وذلك وفقا القانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للنادي وتعديلاتها التي تمت الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية الأخير.

كما تطرق الاجتماع أيضا لملف المحلات الملحقة بسور النادي الاجتماعي وذلك بعدما توقف مستأجري تلك المحلات لسنوات وسنوات عن سداد إيجارات تلك المحلات رغم انخفاض قيمتها الايجارية ورغم المطالبات العديدة من قبل إدارة النادي والتي اتخذت كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي لدى المستأجرين والذين لم يستجيبوا بأي شكل من الأشكال المطالبات النادي بسداد المستحقات الواجب سدادها أو إخلاء تلك المحلات حتى يمكن للإدارة إعادة طرحها لمستأجرين جدد حفاظا على حقوق النادي المادية.

ويحتل المصري المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة وتتبقى له مباراة ضد الأهلي في ختام المسابقة.

ووصل الفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس عاصمة مصر ويستعد لمواجهة زد.

الدوري المصري المصري
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة السادسة لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري علي محمود: المشاركة أولوية في اختياراتي.. وبيزيرا الأفضل بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة النحاس: لدينا مباراة صعبة أمام الأهلي.. وكأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا جرح قطعي.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك صراع اللقب يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق أول قرار من معتمد جمال عقب الخسارة أمام الأهلي
أخر الأخبار
للمرة الـ 31.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي قبل جولتين على النهاية 6 ساعة | الكرة الأوروبية
طرد سعود وهدف العبدي يقلصان حظوظ لانس في الفوز بلقب الدوري الفرنسي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة 7 ساعة | سعودي في الجول
جوزيه جوميز: التجديد لـ الفتح؟ لا تزال الأمور بين وكيلي وإدارة النادي 7 ساعة | سعودي في الجول
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب 7 ساعة | الكرة الأوروبية
فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير 7 ساعة | سعودي في الجول
نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528365/المصري-يناقش-ضرورة-إنهاء-الإجراءات-التنفيذية-لإنشاء-شركة-النادي-للاستثمار-الرياضي