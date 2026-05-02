المصري يناقش ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي

ناقش النادي المصري ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي لتنمية موارد النادي.

كما تطرق لمناقشة الجمعية العمومية النادي وملف إيجار المحلات الملحقة بسور النادي الاجتماعي.

وجاء بيان النادي

خلال اجتماع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي والذي عقد مساء اليوم السبت بمقر النادي الاجتماعي (فرع الضواحي).

ناقش المجلس العديد من الموضوعات وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة المصري للاستثمار الرياضي والتي ستتيح للنادي المصري أفاقا أرحب بما يسهم في تنمية موارد النادي المادية لتتناسب مع متطلباته المتزايدة يوما بعد يوم.

كما ناقش المجلس أيضا كافة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي والمزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل وذلك وفقا القانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للنادي وتعديلاتها التي تمت الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية الأخير.

كما تطرق الاجتماع أيضا لملف المحلات الملحقة بسور النادي الاجتماعي وذلك بعدما توقف مستأجري تلك المحلات لسنوات وسنوات عن سداد إيجارات تلك المحلات رغم انخفاض قيمتها الايجارية ورغم المطالبات العديدة من قبل إدارة النادي والتي اتخذت كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي لدى المستأجرين والذين لم يستجيبوا بأي شكل من الأشكال المطالبات النادي بسداد المستحقات الواجب سدادها أو إخلاء تلك المحلات حتى يمكن للإدارة إعادة طرحها لمستأجرين جدد حفاظا على حقوق النادي المادية.

ويحتل المصري المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة وتتبقى له مباراة ضد الأهلي في ختام المسابقة.

ووصل الفريق البورسعيدي لنصف نهائي كأس عاصمة مصر ويستعد لمواجهة زد.