من 3 نقاط إلى واحدة ليحسم إنتر الدوري.. نابولي يتعثر بالتعادل أمام كومو

السبت، 02 مايو 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

نابولي - كومو

تعثر نابولي بالتعادل مع منافسه كومو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويأتي هذا التعثر في صالح إنتر متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ يحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج بالبطولة بشكل رسمي.

وكان إنتر يحتاج إلى 3 نقاط بعد تعادله مع تورينو، لكن بعد تعادل نابولي، أصبح النيراتزوري في حاجة لنقطة واحدة فقط.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بارما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة ذاتها غدا الأحد.

وفي حال تعادل أو فوز إنتر بالمباراة سيحتفل بحسم اللقب وسط جماهيره، إذ ستقام المباراة على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل إنتر.

ووصل نابولي للنقطة الـ 70 في وصافة جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد عن إنتر بفارق 9 نقاط.

ولدى ميلان الفرصة في التساوي مع نابولي حال فوزه، إذ سيلاقي منافسه ساسولو في الجولة ذاتها الأحد المقبل.

