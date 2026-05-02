كرة طائرة - الأهلي بطل إفريقيا للمرة الـ 17 ويحجز بطاقته إلى مونديال الأندية

السبت، 02 مايو 2026 - 22:36

كتب : محمد سمير

توج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الـ 17 في تاريخه بالفوز على البوليس الرواندي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وأقيمت البطولة في رواندا بمشاركة الأهلي وبتروجت من مصر.

وجاءت أشواط اللقاء: 25-20 و25-21 و25-22 لصالح الأهلي.

ولم يخسر الأهلي أي شوط طيلة منافسات البطولة أمام منافسيه بدءا من مرحلة المجموعات مرورا بدور الـ 16 والـ 8 ونصف النهائي والنهائي.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 17 ويليه الصفاقسي التونسي بـ 6 ألقاب.

وحقق الأهلي الخماسية هذا الموسم بعد الفوز بلقب الدوري والكأس والسوبر ودوري المرتبط محليا بالإضافة للقب إفريقيا.

وكرر رجال الأهلي إنجاز السيدات اللواتي حققن الخماسية ذاتها هذا الموسم.

وحجز الأهلي بطاقة تأهله لكأس العالم للأندية والتي ستقام نهاية العام الجاري.

